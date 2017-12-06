Mağaralar açık hava müzesine dönüştürülüyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa, yer üstü güzelliklerine irili ufaklı 133 mağarayı da ekleyerek turizmde daha da ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

AA'nın haberine göre köklü tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği kentlerin başında gelen Şanlıurfa, tarihi ve mistik yapısının yanı sıra yer altı zenginliğiyle de dikkati çekmek istiyor.

Kentte, bir projenin temel kazıları sırasında bulunan, Roma dönemine ait sarayın tabanına işlenen "Savaşçı Amazon Kraliçeleri" mozaiklerinin yakınlarında bulunan gecekonduların yıkılmasıyla gün yüzüne çıkarılan mağaraların da turizme kazandırılması için gün sayılıyor.

Roma, Bizans ve Kral Abgar döneminden kaldığı tahmin edilen kaya mezarların da bulunduğu bölge, aslına uygun bir atmosferde ziyarete açılmaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ortaya çıkarılan tarihe tanıklık etmiş 133 mağarada, restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.

"TAM BİR NEKROPOL ALANI"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çifti, yaptığı açıklamada, kentin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin arkeolojik öneme sahip kentlerinden birisinin de Şanlıurfa olduğunu ifade eden Çiftçi, "Halepli Bahçe havzamız tam bir nekropol (mezarlık) alanıdır. Milattan sonra birinci, ikinci ve üçüncü yüzyılda ortaya çıkmış bir alandır. Biz bu alanın çok zengin olduğunu biliyoruz. Bize bunu bilim ve tarih de gösteriyor. Dolayısıyla belediyemizin kadroları, Kızılkoyun Projesiyle 62, Kale Eteği Projesiyle 71 mağarayı gün ışığına çıkardı. Bu mağaraların temizlikleri yapıldı. İçerisindeki nitelikli tarihi eserler arkeoloji müzesine taşındı. Az nitelikli olanlar ise mağara içerisinde sergilenecek." diye konuştu.

"ŞANLIURFA MAĞARALAR ŞEHRİDİR"

Mağaraların restorasyonu esnasında yeni mozaiklere de rastlandığını vurgulayan Çiftçi, söz konusu mağaralarda aydınlatma çalışması da yapılarak eserlerin yerinde daha net bir şekilde görülme imkanının sağlanacağını dile getirdi.

Çiftçi, ziyaretçilerin mağaraları tek tek gezebilme imkanı bulacağını aktararak, "Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, mağaraların içinde ve dışında yürüyerek, zaman geçirebilecek. O dönemleri yaşayabilecek, o dönemlerle ilgili bilgi sahibi olabilecek. Burada yaşayan medeniyetlerin yaşam tarzlarını öğrenecek. Şanlıurfa'nın kültürel ve arkeolojik varlık anlamında çok daha zengin bir il olduğunu biliyoruz. Bizim bunu da iyi sergilememiz ve sunmamız lazım. Şanlıurfa mağaralar şehridir, bunu biliyoruz. Fakat biz bu mağaraları turizme sunmalıyız." ifadelerini kullandı.