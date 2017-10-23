Magazin camiasını buluşturan düğün

Habertürk Gazetesi’nin magazin ekine haberleriyle katkıda bulunan deneyimli muhabir Tarkan Abdullahoğlu, önceki akşam hayatını Esra Yılmaz’la birleştirdi.



HT Magazin’de Arif Hür haberine göre, çiftin düğün töreninde Abdullahoğlu’nun şahitliğini İzzet Yıldızhan, Esra Harmanda ve Sinan Tosun üstlenirken, Yılmaz’ın şahitliğini Buket Boztaş, Buket Yılmazer ve Sevda Gün yaptı. Tarkan Abdullahoğlu’nu bu mutlu gününde basın ve sanat camiasından arkadaşları yalnız bırakmadı.

İzzet Yı

Tarkan Abdullahoğlu

Esra Yılmaz