Cem Yılmaz'ın 'Lüküs Hayat'ı

Cem Yılmaz büyük hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Ünlü şovmen, Cemal Reşit Rey’in efsanevi opereti ‘Lüküs hayat’ı sinemaya uyarlamak üzere kolları sıvadı.
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, ‘Lüküs hayat’ı beyazperdeye aktarmak isteyen yapımcı Erol Avcı’ya “Benim büyük hayalimdir. Gelin birlikte çekelim” teklifininde bulunan Yılmaz, yeni projesi ‘Arif V 216’nın çekimleri tamamlandıktan sonra ön hazırlıklara başlayacak.
‘Lüküs hayat’ın çekimlerinin 2018’in yaz aylarında yapılması planlanıyor.
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