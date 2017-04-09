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Cem Yılmaz, Lüküs Hayat
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Cem Yılmaz'ın 'Lüküs Hayat'ı

Ünlü şovmen, ‘Lüküs hayat’ı sinemaya uyarlamak üzere kolları sıvadı

09 Nisan 2017 Pazar, 11:20:49 Güncelleme: 11:32:18

Cem Yılmaz büyük hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Ünlü şovmen, Cemal Reşit Rey’in efsanevi opereti ‘Lüküs hayat’ı sinemaya uyarlamak üzere kolları sıvadı.

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, ‘Lüküs hayat’ı beyazperdeye aktarmak isteyen yapımcı Erol Avcı’ya “Benim büyük hayalimdir. Gelin birlikte çekelim” teklifininde bulunan Yılmaz, yeni projesi ‘Arif V 216’nın çekimleri tamamlandıktan sonra ön hazırlıklara başlayacak.

‘Lüküs hayat’ın çekimlerinin 2018’in yaz aylarında yapılması planlanıyor. 

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