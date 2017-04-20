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İlker Kaleli, Beren Saat
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İlker Kaleli, Beren Saat'le oynayacağı filmi bıraktı

Yapım şirketi, ‘Tren’de başrolü üstlenen Beren Saat'e yeni partner arayışına girdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:52:43 Güncelleme: 11:59:12

Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, başrolde Beren Saat'le yer alacağı filmden çekilme kararı aldı.

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Burçin Terzioğlu'yla uzun bir tatile çıkan İlker Kaleli, tatil dönüşü ‘Tren’ filmi için kamera karşısına geçecekti. Ancak mayıs ayında yapılacak çekimler ileri bir tarihe ertelenince planlar değişti.

Kaleli, aynı tarihlerde çekilecek başka bir projeyle de anlaşma yaptığı için 'Tren' filminin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı.

Yapım şirketi, ‘Tren’de başrolü üstlenen Beren Saat'e yeni partner arayışına girdi. (Sözcü)

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