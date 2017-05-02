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İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama...

02 Mayıs 2017 Salı, 11:29:01 Güncelleme: 11:33:00

Beyin kanaması geçiren ve 18 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşanmaması ailesini ve sevenlerini üzüyor. Sanatçının tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonları düzensiz.

18 gündür yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla önceki gün Sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Ünlü sanatçının nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.

İbrahim Erkal’ın durumunda geçen 2 günlük sürede herhangi bir değişim olmadı. Sanatçının tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve sanatçının yakınlarının konu hakkında bilgilendirildiği öğrenildi.

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