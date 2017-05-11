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Tarkan, Atatürk'e hakaret edenlere karşı sessiz kalamadı

Sosyal medyadan paylaştı...

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:48:53 Güncelleme: 15:05:55

Megastar Tarkan, Atatürk'e hakaret edenlere sessiz kalmadı. Instagram'dan yakın arkadaşı Feride Edige'nin paylaşımını repost ederek tepkisini gösterdi.

İşte Tarkan'ın sözlerine destek verdiği Feride Edige'nin paylaşımı...

"ATATÜRK SEVGİMİZ BİTMEZ"

"Atatürk'e edilen hakaretleri derin bir üzüntü ve hayretle izliyorum. Aynı topraklarda yaşadığımız bu insanlar unutmasınlar ki hayatlarını, ülkelerini ve böyle ulu orta konuşabilmelerini bile Atatürk'e borçlular. Hadi gelin bugün en sevdiğimiz Atatürk resimlerini paylaşarak Atatürk sevgimiz bitmez diyelim. En güzel cevap bu olur."

 

 

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