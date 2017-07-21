Aşkın Nur Yengi uzun yıllardır dost olduğu Harun Kolçak'ı kaybettikten sonraki duygularını takipçileriyle paylaştı.

Acısını, "Canım arkadaşım..söyleyecek söz yok...çok üzgünüm... kanadım kırılmış gibiyim...Seninle geçirdiğim her güne , bana kattıklarına sonsuz teşekkür ediyorum...Bu dünyadan kırgın ayrıldığını biliyorum.. Bir gün herkes hesaplaşacak...Rahat uyu kıymetlim..." sözleriyle dile getiren Aşkın Nur Yengi'nin takipçileri de sanatçının üzüntüsünü paylaştı.

Aşkın Nur Yengi

harun kolçak