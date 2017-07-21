Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak
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Aşkın Nur Yengi: Bu dünyadan kırgın ayrıldığını biliyorum

Aşkın Nur Yengi'nin, yakın arkadaşı Harun Kolçak'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:04:58 Güncelleme: 12:22:03

Aşkın Nur Yengi uzun yıllardır dost olduğu Harun Kolçak'ı kaybettikten sonraki duygularını takipçileriyle paylaştı.

Acısını, "Canım arkadaşım..söyleyecek söz yok...çok üzgünüm... kanadım kırılmış gibiyim...Seninle geçirdiğim her güne , bana kattıklarına sonsuz teşekkür ediyorum...Bu dünyadan kırgın ayrıldığını biliyorum.. Bir gün herkes hesaplaşacak...Rahat uyu kıymetlim..." sözleriyle dile getiren Aşkın Nur Yengi'nin takipçileri de sanatçının üzüntüsünü paylaştı.

  • Aşkın Nur Yengi
  • harun kolçak
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