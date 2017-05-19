Cem Yılmaz tacizcileri afişe etti

Ünlü komedyen telefon kayıtlarının ekran görüntüsünü, “Aşağıdaki numaralar 2017 yılında telefonla şakalaşmaktan hoşlanan insanlardır.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, bu arkadaşları size emanet ediyorum” notuyla paylaştı. 12 milyon takipçisi olan Yılmaz’ın paylaştığı 8 telefon kısa sürede kapandı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

‘Suça teşvik ediyor’

Avukat Zeynep Yargıç, “Cem Yılmaz, telefon numaralarını ifşa ederek farkında olarak veya farkında olmadan milleti suça teşvik ediyor” yorumunu yaptı.