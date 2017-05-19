Cem Yılmaz
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Cem Yılmaz tacizcileri afişe etti

Cem Yılmaz, kendisini rahatsız eden kişilerin telefon numaralarını yayınladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:28:34 Güncelleme: 09:45:55

Ünlü komedyen telefon kayıtlarının ekran görüntüsünü, “Aşağıdaki numaralar 2017 yılında telefonla şakalaşmaktan hoşlanan insanlardır.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, bu arkadaşları size emanet ediyorum” notuyla paylaştı. 12 milyon takipçisi olan Yılmaz’ın paylaştığı 8 telefon kısa sürede kapandı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

‘Suça teşvik ediyor’

Avukat Zeynep Yargıç, “Cem Yılmaz, telefon numaralarını ifşa ederek farkında olarak veya farkında olmadan milleti suça teşvik ediyor” yorumunu yaptı.

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