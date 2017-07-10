Eşinin ve konserin önüne geçmek istemediği için ilk konserleri kulis önündeki alanda izleyen Pınar Tevetoğlu, beşinci konserde protokolde oturdu.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, tüm aşk şarkılarını eşinin gözlerine bakarak söyleyen Megastar, eşine Açıkhava’da 5 bin kişinin önünde, “Seni çok seviyorum” diye haykırdı. Evlenmeden önce Tarkan fanı olan Pınar Hanım tüm şarkılara eşlik etti.

‘BİLGİLİ’Yİ TANIMIYORUM’

Yapımcı Samsun Demir’le konseri izleyen Deniz Çakır, Serdar Bilgili ile ilgili aşk dedikodularını, “Kendisini tanımıyorum” diyerek yalanladı.