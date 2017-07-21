İdo Tatlıses, Derya Tuna
ŞİPŞAK

İdo Tatlıses annesi Derya Tuna ile Bodrum'da depreme yakalandı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses, Bodrum'da doğum günü kutlarken depreme yakalandı

21 Temmuz 2017 Cuma, 09:07:44 Güncelleme: 10:05:48

İdo Tatlıses dün akşam annesi Derya Tuna'nun doğum günü için bir organizasyon planladı. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı davetten canlı yayın yapan genç şarkıcı İdo, o anda depreme yakalandı. Sosyal medyadan korku dolu anları paylaşan İdo; 'Bodrum'da deprem oldu .. Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun... Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık.. Küfürler için özür dileriz' mesajını paylaştı.

  • Deprem
  • ido tatlıses
  • Derya Tuna
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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 dakika önce
    VE ALLAH CEHENNEMİ HATIRLATTI.
  • Misafir 9 dakika önce
    ALLAH KORUSUN DOĞRU DÜRÜST TATİL YAPANLARI ,DİĞER HALT EDENLERİ ALLAH KORKUTMUŞ OLMALI
  • Misafir 15 dakika önce
    dışardaki telaşa bak. can tatlı nede olsa. heleki zenginin canı ayrı bir tatlıdır ha. evde fosura fosura uyumuya devam. hayat bize çile arkadaş. ölsem ne olacak en azından biraz dinlenirim.
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