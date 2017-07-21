İdo Tatlıses annesi Derya Tuna ile Bodrum'da depreme yakalandı

İdo Tatlıses dün akşam annesi Derya Tuna'nun doğum günü için bir organizasyon planladı. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı davetten canlı yayın yapan genç şarkıcı İdo, o anda depreme yakalandı. Sosyal medyadan korku dolu anları paylaşan İdo; 'Bodrum'da deprem oldu .. Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun... Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık.. Küfürler için özür dileriz' mesajını paylaştı.
- Deprem
- ido tatlıses
- Derya Tuna
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YORUMLAR 4
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Misafir 5 dakika önceVE ALLAH CEHENNEMİ HATIRLATTI.00
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Misafir 9 dakika önceALLAH KORUSUN DOĞRU DÜRÜST TATİL YAPANLARI ,DİĞER HALT EDENLERİ ALLAH KORKUTMUŞ OLMALI00
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Misafir 15 dakika öncedışardaki telaşa bak. can tatlı nede olsa. heleki zenginin canı ayrı bir tatlıdır ha. evde fosura fosura uyumuya devam. hayat bize çile arkadaş. ölsem ne olacak en azından biraz dinlenirim.00