'İçerde' yine zirvede

Show TV'nin dün gece 15. bölümü ile ekrana gelen fenomen dizisi "İçerde", tüm kategorilerde izlenme rekorlarını kırarak, birinciliği göğüsleyip zirveye adını tekrar yazdırdı.



SOSYAL MEDYA "İYİ MİYİZ" DEDİ!

İçerde, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yeni bölümünde #iyimiyiz etiketiyle sosyal medyada uzun süre TT oldu. #iyimiyiz etiketi ile 28.807 tweet atılarak Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat, Dünyada ise 7 saat 55 dakika kaldı.





TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde", dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. "İçerde", AB’de 13,30 izlenme oranı (rating), 29,71 izlenme payı (share), ABC1 20+ 'da 12,38 izlenme oranı (rating), 26,01 izlenme payı (share), Total’de ise 10,41 izlenme oranı (rating), 22,78 izlenme payı(share) ile biriliği göğüsledi.

İKİ TABANCANIN ORTASINDA MELEK!

Sarp Yusuf Müdür'ü hastaneye getirdi. Celal, Leyla'dan tam ismi öğrenmek üzereyken Leyla silahı çıkarınca Davut onu vurdu. Leyla'nın evine gelen Sarp, evin kameralarla izlendiğini gördü. Sarp Emniyet Müdürü'ne Yusuf Müdür'ün neden vurulduğunu anlatınca açığa alındı. Buna karşılık Sarp eğer Leyla'nın evindeki görüntülere ulaşılırsa hem onun Leyla ile görüştüğü hem de Celal'in işlediği cinayetin görüntülerini ele geçirebileceklerini söyledi. Emniyet Müdürü Mert'e Celal'e baskın yapmasını ve elektronik her şeyi toplamasını emretti. Celal bunun haberini alınca Sarp'a bilgisayarcıyı alıp gitmesini söyledi ve Sarp bunun üzerine kaseti kaçırıp toplanacak bilgisayarlardan birinin kasasının içinde emniyete ulaştırdı. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırdı.

'İÇERDE'NİN 15. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Celal Alyanak'a son bir şans verip, etrafa onun düşmanı gibi kendini tanıtıp düşmanlarının onun ile ilgili ne konuştuğunu ona iletmesini istedi. Emniyet Müdürü, kaset için Mert'i görevlendirirken bu görüntüler içinde Celal'i bitirecek görüntülerin olduğunu iletti. Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenen Celal çıldırdı ve ona karşı çıkan Melek'e tokat attı. Mert görüntüleri açtığı anda Coşkun onu aradı.

Coşkun Mert'e, Celal'i bitirecek bir koz verirse ona ailesini vereceğini söyledi. Evden ayrılan Melek, Sarp'ın yanına gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'ın nefes kesen dövüş sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün ilk sahnesinde vurulan "Leyla" rolüne hayat veren başarılı oyuncu Şenay Gürler de diziye veda etti.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.



İşte "İçerde"nin 16. Bölümünden ilk sahne!

