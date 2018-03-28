ABD’li teknoloji devi Oracle, yayınladığı Java API’ının Google tarafından Android işletim sistemini yaratmak için izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Oracle’ın iddiasını haklı buldu.

Davanın teknoloji dünyası için önemli olmasının sebebi, Java gibi bir yazılım dilinin telif hakları korumasına tabi olup olmadığını kararlaştıracak olmasıydı. Üçüncü duruşmada karara bağlanan dava, bu sorunun yanıtını vermiş oldu.

Google ve Oracle, Java anlaşmazlığı nedeniyle 2010 yılından bu yana mahkemede kozlarını paylaşıyordu. 9 milyar dolar tazminat talebiyle 2010 yılında açılan ilk davayı Google kazanırken, 2016 yılında şirketin Java’yı adil kullandığı iddiası da jüri tarafından haklı bulunmuştu.

Mahkeme, Google'ın telif hakkı ihlali için Oracle'a ne kadar tazminat ödemesi gerektiğinin belirlenmesi için davayı San Francisco savcısına geri gönderdi.

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