Mahmet Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, HT Magazin'e konuştu

3 | 10

- Ünlü bir ailenin kızı olarak müzik piyasasına adım atmak sizin için avantaj mı yoksa dezavantaj mı oldu?

‘Şöhret’, benim alışık olmadığım bir terim değil. Çevrem ve ailem sayesinde şöhrete algılarım açık. Bu nedenle içimde şöhret açlığı yok. Ailem bana sonuna kadar destek verdi, elleri sürekli omzumda, üzerime titriyorlar...