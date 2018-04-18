Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Beşiktaş maçından en az 1 puan almayı hedefliyor.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30'uncu haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacakları şampiyon adaylarından Beşiktaş maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Issam Chebake, son maç 5 maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "5 maçın içerisinde Galatasaray ve Beşiktaş maçı var. Onlardan da puan koparmaya çalışacağız. İçerideki maçlarımızı en iyi şekilde üst sıralarda bitirmeyi düşünüyoruz. Transferden önce önümüzde kalan 5 maç için konsantre oluyorum. Zaten bu kulüple 1 yıl daha sözleşmem var. Kulüpte çok mutluyum. Başkanımızla sezon sonu konuşacağız. Ona göre bir şeyin kararını vereceğiz. İlk yarıdaki Beşiktaş maçından beraberlik aldık. Çok iyi bir maç oynadık. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Aynısını İstanbul'da da yapmaya çalışacağız" dedi.
MURAT YILDIRIM: "VODAFONE PARK BİZE UĞURLU GELİYOR"
Malatya temsilcisinin orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'da Aytemiz Alanyaspor'dan 90+4'de yedikleri golden dolayı üzgün olduklarını kaydederek, "Alanya maçını coşkulu oynamaya çalıştık, iyi oynamaya çalıştık. 1-0'da öne geçtik. Ne olursa olsun skoru korumamız gerekiyordu ve galip gelmemiz lazımdı. İşte bazen oluyor böyle şansızlıklar. Onu da bu maçta yaşadık. Bu maçta bizim için tecrübe olur. Diğer maçlarda son dakikalarda bu tarz golleri yemeyiz. Biz yerimizi koruruz diye düşünüyorum, bir tık üstte olabiliriz. Bu sıralarda kalırız. Alttaki rakiplerimize baktığımızda bizi geçeceklerini düşünmüyorum. Fikstüre bakarsak bu konuda rahatladık diye düşünüyorum. Tabii ki biz her zaman galibiyet için çıkacağız. Nede olsa biz büyük bir camiayız. Taraftarımız da maç kazanmamızı ister. Biz her maça Beşiktaş'ta olsun Anadolu takımı da olsun yani maça çıkıp kazanmak için mücadele edeceğiz. Büyük takımlarla çoğu maçımızı içerde oynadık. O bizim için avantaj çünkü bizim coşkulu bir taraftarımız var. Ateşli taraftarımız var. Onlar bizi destekleyince bizde ekstra motivasyonla sahaya çıkıyoruz ve galipte geliyoruz. Beşiktaş'a karşı da galip gelebilirdik ama olmadı. Biz geçen sene Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta 2'de 2 yaptık. İnşallah 3'te 3 yaparız o oynayacağımız maçta galip geliriz diye düşünüyorum ama çok zor maç olacak. Onlarda şampiyonluğa oynayacak. Stat uğurlu geliyor. O yönden söyledim. Biz her zamanki oyunumuzu oynarsak 1 puanda çıkartabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
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