Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan KDV açıklaması

33 yıllık Katma Değer Vergisi ( KDV) Kanunu değişiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Katma Değer Vergisi reformunun ayrıntılarını anlattı. KDV alacaklarının toplam 150 milyar TL dolayında olduğunu belirten Ağbal, “Bunun bir kısmı kamu, bir kısmı belediyelerin alacağı olarak gözüküyor. Hangi sistemi uygularsanız uygulayın dönemsellikten kaynaklanıyor. Eğer bu reformu yapacaksak en önemli bileşeni KDV sistematiği içerisindeki sonraki döneme devreden KDV’nin kaldırılması. Esas reform bu” dedi.

‘DEVREDEN KDV’NİN BİR KISMI ALACAK OLMAYACAK’

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yeni düzenleme ile KDV’nin bir mekanizma içinde iade edileceğini söyleyen Ağbal, “Şu anda sonraki döneme devreden KDV olarak gözüken alacakların bir kısmı, alacak olmaktan çıkacak” diye konuştu. Kayıt dışının yüksek olduğu sektörlerde firmaların sürekli sonraki döneme devreden KDV’si bulunduğunu vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti: “İktisadi faaliyetlerin doğasına bakıldığında, önemli bir yatırımı yoksa alışları ve satışları arasında bu kadar sonraki döneme devreden KDV olmaz. Bu nereden kaynaklanıyor? Stoktan. Gelir İdaresi Başkanlığı çok kapsamlı bir çalışma yapıyor. Bir taraftan KDV hasılası meselesine dikkat edeceğiz ama bir taraftan da Katma Değer Vergisi Kanunu’nu reel sektör üzerinde finansman yükü oluşturan bir kanun olmaktan çıkartacağız. Köklü değişikler yapacağımız KDV reformunu bir an önce meclise getirmek istiyoruz.”

‘SENARYOLARA ÇALIŞIP ANALİZ YAPILACAK’

Ağbal, yeni sistem ile ne kadar KDV iadesi beklendiğinin sorulması üzerine, “Senaryoları çalışıyoruz, kapsamlı bir analiz çalışmasını sunacağız. Yıllık düzeyde kabaca 11 milyar liralık bir KDV iadesi gelebilir ama bence farklı senaryolar altında bu düzey değişebilir” dedi.

GELİR VERGİSİ REFORMU

- Bazı ülkelerin sistemleri inceleniyor

Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Kanunu’nunda da değişiklik için çalışma yapıyor. Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşlarından görüş aldıklarını, ancak gelen görüşlerin son derece mikro olduğunu ifade eden Ağbal, “Reform noktasında ilave çalışmalar yapmamız gerekiyor” dedi. Ağbal, uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu konuda başka ülke uygulamalarının inceleneceğini dile getirdi.

- Varlık barışı için hiçbir AB ülkesi eleştiri yapmadı

“Varlık barışı”na ilişkin de değerlendirme yapan Ağbal, bu çerçevede bildirimlerin vergi dairelerine değil, bankalara ya da gümrük idarelerine yapıldığını kaydetti. Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olması nedeniyle hiçbir soruşturma ve araştırma yapılmayacağı yönünde yasada hüküm bulunduğunu hatırlatan Ağbal, “Bu nedenle herhangi bir veriyi ifade etmemiz mümkün değil” dedi. Geçen yıl yapılan varlık barışı düzenlemesinin, AB dahil, hiçbir uluslararası örgütten eleştiri almadığını belirten Ağbal, uluslararası normlara ve uygulamalara uygun olduğunu vurguladı.