2B arazileri için Maliye Bakanlığı tarafından vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla tanınan ödeme süresi uzatıldı. 2. defa gidilen süre uzatımı 2/B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenleri ilgilendiriyor. İkinci kez yapılan 6 aylık süre uzatımı ile 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. 2/B arazisi nasıl alınır? İşte 2B ile ilgili merak edilenler...
2B ARAZİ NEDİR?
Türkiye sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış arziler 2B arazi olarak adlandırılır. 2B yani orman vasfını kaybetmiş araziler bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir.
2B ARAZİ TAPUSU NASIL ALINIR?
Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığının, tasarrufuna geçer. Anayasanın 169. ve 170. maddelerinde açıkça belirtildiği üzere 2b araziler, orman köylüsü dışındaki 3. kişilere satılamıyor. 2/B arazi tapusu almaya hak kazanmak için, satın alınmak istenen araziyi 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıyor olmak ve belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere başvurmak gerekiyor. Hak sahipleri, arazi için idarenin belirlediği satış bedeline itiraz edemiyor ve bunu dava konusu yapamıyor.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
"2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksidini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan süre uzatılarak 30 Kasım 2018 tarihine çekildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal konu ile ilgili son yaptığı açıklamada başvuru yapan 828 bin vatandaştan 707 binine, 507 bin adet taşınmazın satışının yapıldığını bildirdi.
KANUNDA 2B
2B arazileri, 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" uyarınca değerlendirilir. Kanuna göre;
"2/B alanları: 6831 sayılı Kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya
kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri ifade eder."
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