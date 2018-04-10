Man Adası belgeleri davasında 'hakim' tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açılan 1 milyon 500 bin liralık tazminat davasında hakimin sosyal medya hesabı olup olmadığı tartışıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, hakimin sosyal medya hesabında rabia işareti paylaştığını belirtti, reddi hakim talebinde bulundu. Hakim ise hayatının hiçbir sosyal medya hesabının olmadığını kaydederek, talebi reddetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına para transer ettiği iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 11 davacının ve davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.



"HAKİMİN KARDEŞİ DANIŞMANLIK YAPTI, SOSYAL MEDYA HESABINDA RABİA SEMBOLU VAR"

Celse arasında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkeme hakiminin reddine dair taleplerini içerir dilekçe gönderdi. Avukat Çelik, yargılamayı yapan hakimin tarafsızlığına dair kuşkuya düştüklerini belirtti. Hakimin kardeşinin, davanın tarafı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yaptığını, hakimin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile örtüştüğünü belirttiği Rabia sembollerini Facebook hesabında paylaştığını ileri sürdü. Reddi hakim talebinde bulundu.



"HAYATININ HİÇBİR DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA HESABI YOK"

Hakim Memun Kılıç ise talebi reddetti. Red gerekçesinde, "Mahkeme hakiminin reddine gerekçe olarak sosyal medya hesabı olan Facebook'taki Rabia sembollerinin varlığı gösterilmekte ise de, mahkeme hakiminin hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığı, mahkeme hakiminin abisinin bu davada taraf olmadığı anlaşılmakla talebin geri çevrilmesine karar verildi" ifadesini kullandı. Duruşma, Kılıçdaroğlu'nun ekonomik durum araştırmasının yapılması için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar yazı yazılmasına karar verilerek ertelendi.



NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 günü partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin yurt dışındaki bir şirkete para transferi yaptığını iddia etti. Açıklamaların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğulları Ahmet Burak Erdoğan ve Necmeddin Bilal Erdoğan, kızları Esra Albarak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci, toplamda 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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