Kahraman itfaiyeci 1'i çocuk 4 kişiyi sırtında taşıyarak kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, zemin kattaki evlerinde çıkan yangında, yoğun dumandan kaçtıkları 3'üncü katta mahsur kalan 1'ü çocuk 4 kişiyi bir itfaiye eri maske takıp, tek tek sırtında taşıyarak kurtardı.



Atatürk Mahallesi, Gün Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katında, Mehmet Vural'a (63) ait evde bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Mehmet Vural, eşi Ayşe Vural (60), torunları Mehmet Can Vural (19) ve Mehmet Vural (3) yangını farkedip, dışarı çıkmak istedi. Ancak, apartman girişini yoğun duman sarması nedeniyle Mehmet Vural, eşi ve 2 torunuyla binanın 3 katına katına çıktı. Bu sırada yangını farkedenler, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürürken bir yandan içeridekileri kurtarmak için binaya girdi.



DHA'nın haberine göre; içeri giren bir itfaiye eri, 'Kimse var mı' diye bağırarak, mahsur kalanların yerini tespit edip, yanlarına ulaştı. Sokağın dar olması ve kaldırımda park edilmiş araçlar nedeniyle itfaiye, merdivenli araç ile mahsur kalanlara ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiye eri Mevlüt Dabak, girdiği binada kendi maskesini çıkarıp, 3 yaşındaki Mehmet Vural'a takarken, mahsur kalan yetişkin diğer 3 kişiye de yanındaki bez maskelerden dağıttı. Ardından itfaiye eri Dabak, mahsur kalan dört kişiyi sırayla sırtına alarak tek tek dışarı çıkarıp, 112 Acil servis ekibine teslim ederek hayatlarını kurtardı.



Yangın yaklaşık 1 saatte, üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.







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