Kahraman itfaiyeci 1'i çocuk 4 kişiyi sırtında taşıyarak kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, zemin kattaki evlerinde çıkan yangında, yoğun dumandan kaçtıkları 3'üncü katta mahsur kalan 1'ü çocuk 4 kişiyi bir itfaiye eri maske takıp, tek tek sırtında taşıyarak kurtardı.
Atatürk Mahallesi, Gün Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katında, Mehmet Vural'a (63) ait evde bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Mehmet Vural, eşi Ayşe Vural (60), torunları Mehmet Can Vural (19) ve Mehmet Vural (3) yangını farkedip, dışarı çıkmak istedi. Ancak, apartman girişini yoğun duman sarması nedeniyle Mehmet Vural, eşi ve 2 torunuyla binanın 3 katına katına çıktı. Bu sırada yangını farkedenler, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürürken bir yandan içeridekileri kurtarmak için binaya girdi.
DHA'nın haberine göre; içeri giren bir itfaiye eri, 'Kimse var mı' diye bağırarak, mahsur kalanların yerini tespit edip, yanlarına ulaştı. Sokağın dar olması ve kaldırımda park edilmiş araçlar nedeniyle itfaiye, merdivenli araç ile mahsur kalanlara ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiye eri Mevlüt Dabak, girdiği binada kendi maskesini çıkarıp, 3 yaşındaki Mehmet Vural'a takarken, mahsur kalan yetişkin diğer 3 kişiye de yanındaki bez maskelerden dağıttı. Ardından itfaiye eri Dabak, mahsur kalan dört kişiyi sırayla sırtına alarak tek tek dışarı çıkarıp, 112 Acil servis ekibine teslim ederek hayatlarını kurtardı.
Yangın yaklaşık 1 saatte, üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.