Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1585 yılında yapımı tamamlanan, Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Muradiye Camii, ihtişamıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
DHA'nın haberine göre Muradiye Camii'nde mihrabın iki yanında bulunan terazi taşları sayesinde, binanan sağlamlığı, zeminde kayma olup olmadığı anlaşılabiliyor. Silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmemesi, binanın zarar gördüğü anlamına geliyor. Bugünün teknolojisiyle bile binaların depremden zarar görüp görmediği zor anlaşılırken, Mimar Sinan'ın o tarihte camiye deprem terazisi koyması, hayret uyandırıyor.
Gönüllü rehber Canan Çağlayan Akyüz, tarihi camiyi ziyaret edenlere caminin özelliklerinden bahsederken, deprem terazilerini de anlatıyor. Akyüz, "Terazi taşı, denge taşı olarak biliniyor. Binanın sağlamlığını gösteren taşlardır. Herhangi bir depremden ya da toprak kaymasından bina zemini etkilendiği zaman, bu teraziler dönmeyecek. Ama hala dönüyorlar. Bu da binanın sağlamlığının en güzel örneği" dedi.
Deprem terazilerinden birinin insanların zorlaması ile zarar gördüğünü anlatan Çağlayan Akyüz, "Sürekli dönüyor mu acaba' diyerek terazilerin zorlanmasıyla depremlerin, toprak kaymasının yapadığını insanlar yapmış" diye konuştu.
'HER VAKİT NAMAZINDA KONTROL EDİLİYOR'
Muradiye Camii Müezzini Osman Akkış, Mimar Sinan'ın eserlerinin çoğunda deprem terazileri olduğunu hatırlatarak, "Ege'de Mimar Sinan'ın tek eseri Muradiye Camii'dir. Eğer bu mermer taşlar dönmüyorsa, caminin hasar gördüğünü, restorasyona ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İmam her vakit namazında buraya geldiğinde, önce deprem terazileri dönüyor mu, dönmüyor mu diye kontrol eder. Eğer dönmüyorsa, caminin olası depremlerden hasar gördüğünü, bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir. Mimar Sinan 'Benim eserlerim insanlardan bir zarar görmezse, kıyamete kadar yaşayacaktır' demiştir ve ustalığını dile getirmiştir" diye konuştu.
'DİMDİK AYAKTA DURUYOR'
En son 2007 yılında camiinin restore edildiğini ifade eden Akkış, "Cami 433 yıldır dimdik ayakta. Sağ deprem terazisinde bir sıkışma olduğu için dönmekte sıkıntı oluyor. Tarih merakı olanlar geldiklerinde hayranlıkla bakıyorlar. 30- 40 yıllık binalar şu anda kentsel dönüşüme giriyor. Ancak Mimar Sinan'ın eseri sağlam bir şekilde duruyor" diye konuştu.
Manisa Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek de 1500'lü yılların teknolojisiyle depremin etkisini ölçmenin çok zor olduğunu belirterek, "Mimar Sinan bir üstattı. Yapılarında depremin zararlarını ölçmek için deprem terazileri kullandı. Gerçekten günümüzde dahi hayranlık uyandıracak bir sistem kurmuş. Eğer Muradiye Camii'ndeki sağlı sollu iki deprem terazisi dönmezse, bu yapıda bir sorun olduğu anlamına geliyor" dedi.
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