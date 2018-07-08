Manken Özge Ulusoy aşk kriterlerini açıkladı

Model Özge Ulusoy'un, Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisi, Nisan 2017'de bitmişti. O günden beri yalnız olan Özge Ulusoy, hayatına girecek kişide aradığı şartları sıraladı