Marsilya - Nice karşılaşma önü

Fransa Ligue 1 maçında Marsilya ile Nice, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:05. 70 puanlı Marsilya 4. sırada bulunuyor, Nice 51 puana sahip ve 7. sırada. Marsilya son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Nice son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 163. İddaa'da Marsilya kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Nice kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Marsilya son haftadaki Bastia müsabasında 1-0 kazandı.

Nice ise Lyon maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Marsilya, 40 gol attı ve 17 gol yedi.

Nice ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nice, 21 gol atarken 24 gol yedi.