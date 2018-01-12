Kayseri'de, otomobil çalan yüzleri maskeli 4 soyguncu, kurusıkı tabancayla marketi soymaya kalkıştı. Çıkan kargaşanın ardından paniğe kapılıp kaçan 4 şüpheli, olaydan 3 gün sonra polis tarafından yakalandı.



DHA'nın haberine göre olay, geçen pazartesi gecesi merkez Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi 470. Sokak'ta meydana geldi. Ellerinde tabanca olan, yüzleri maskeli 4 kişi, sahibinin kapatmak üzere olduğu markete daldı. Müşterilerden uzaklaşmalarını isteyen 4 kişi, kasayı açmaya çalıştı. Bu sırada market içinde bulunan bir müşteri, eline aldığı paspası soyguncuların üzerine attı. Bunun üzerine maskeli 4 kişiden 1'i, market içinde silahını ateşledi. Marketteki kasayı da açamayan 4 kişi, çıkan kargaşa üzerine paniğe kapılıp, çalıntı otomobille olay yerinen uzaklaştı.



Olayın ardından çok sayıda polis, markete gelerek inceleme yaptı. Her yerde 4 şüpheliyi arayan polis ekipleri, dün gece sonuca ulaştı. Şüpheliler C.P., Ş.Ş., M.K.Ş. ve S.T. olayda kullandıkları maske ve kurusıkı olduğu belirlenen tabancalarla yakalandı. Gasp Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.







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