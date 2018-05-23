Habertürk Spor'dan Murat Ağca'nın haberine göre; Dünya Kupası’da Video Hakem Sistemi’nin (VAR) uygulamasının başarılı olacağına inandığını söyleyen FIFA Hakem Direktörü Massimo Busacca, hiçbir takımın açık hakem hatalarına tahammülü kalmadığına dikkat çekti. VAR sistemini çeşitli ülkelerde ve 4 büyük turnuvada test ettiklerini söyleyen eski hakem, sistemin uygulandığı hiçbir maçta skandal derecede bir hakem hatası yaşanmadığını açıkladı. İtalyan hakem, “Düşünsenize, Dünya Kupası finalinde bir takım 30 santimetre ofsayt golüyle şampiyon olursa ne olur? Ben söyleyeyim, o hakemi asarlar! O zaman futbolda hakem skandallarının önüne geçmek için mutlaka bu sistemi uygulamak zorundayız” dedi.

‘MAKİNE GETİRMİYORUZ’

Busacca, şöyle devam etti: “Biz insanın yerine makineyi getirmiyoruz. Sadece teknoloji hakeme yardımcı olacak. Fahiş hataları ortadan kaldırmak için buna mecburuz. Çünkü elle atıldığı kesin olan bir gole izin veremeyiz. VAR’ın vakit kaybettireceği de doğru değil. Dünya Kupası’nda ortalama oyun süresi 57 dakika. Hal böyleyken, VAR için 1,5 dakikaya tepki göstermek anlamsız.”