Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Açıkalın, elektronik cihazların ekranlarından yayılan mavi ışığın beyindeki bazı bölgelere ulaşarak biyolojik saati bozduğunu belirterek, "Biyolojik saatin bozulması vücuttaki dengeleri altüst ediyor" dedi.
AA'nın haberine göre; Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Banu Açıkalın, kullanımı her geçen gün artan cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon gibi elektronik cihazların ekranından yayılan mavi ışığın sadece gözleri değil, tüm vücudu etkilediğini söyledi.
Günde iki saatten fazla telefon, tablet, televizyon gibi elektronik cihazlara maruz kalmanın kuru göz ve odaklanma sorunları ortaya çıkardığını dile getiren Açıkalın, "Kullanıcılarda gözlerde batma, yanma, yabancı cisim hissi ve net görememe şikayetleri oluşuyor. Bu şikayetler kişinin yaşam kalitesini ve iş performansını olumsuz yönde etkiliyor. Kişi özellikle kontakt lens kullanıyorsa bu şikayetler daha belirgin oluyor ve kontakt lensin gözde yaratabileceği riskler artıyor" dedi.
MAVİ IŞIK SADECE GÖZLERİ ETKİLEMİYOR
Açıkalın, elektronik cihazların ekranlarından yansıyan mavi ışığın yan etkilerinin sadece gözle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Gözümüzden içeri giren mavi ışık, beynimizde bazı bölgelere ulaşarak biyolojik saatimizi bozuyor. Biyolojik saatin bozulması vücuttaki dengeleri altüst ediyor. Bu nedenle kanser, obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Özellikle çocuklar bu hastalıklar için çok ciddi tehlike altındadır. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile ampul ve floresan lambaların yerini mavi ışık ve fosfor içeren LED ışıklandırmalar aldı. Bu yüzden mavi ışık tehlikesi maalesef arttı. Özellikle gece uykusundan önce bu ışığa maruz kalmak vücudumuz için en önemli yenilenme dönemi olan uykuyu olumsuz etkilemektedir. Düzenli uyku sağlıklı yaşam için olmazsa olmazdır. Uykunun bozulması göz kuruluğunu, kişinin ruh halini ve gündüz performansını çok olumsuz yönde etkiler."
Çocukların yeterli uyuyamamasının büyümesini, okul başarısını, dikkatini etkileyebileceğine dikkati çeken Açıkalın, "Çocukların göz tabakaları bu ışığa daha fazla geçirgen olduğu için çocuklar büyüme geriliği, okul başarısızlığı, kanser, obezite ve şeker hastalığı risklerine erişkinlerden daha duyarlı" dedi.
Açıkalın, çocukların mümkün olduğunca bu ışıklardan uzaklaştırılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Gece uyumadan birkaç saat önce bu ışığı yayan ekranlardan uzak kalmalı, mümkünse yatak odalarımıza bu cihazları koymamalıyız. Ekran karşısında ise bu ışığa karşı bizi koruyacak filtreli gözlükler kullanabiliriz. Ekranları gözümüzden en az 35-40 santimetre uzakta tutmalıyız, ekran kullanırken arada gözlerimizi mutlaka dinlendirmeliyiz. Bu ışıklar gözlerimiz kapalıyken de gözden geçebildiği için bu ekranlar açıkken karşılarında uyumamalıyız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.