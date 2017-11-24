Mbilla Etame Galatasaray maçına yetişiyor!

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'la İstanbul'da karşılaşacak olan Aytemiz alanyaspor'a Mbilla Etame'den güzel haber geldi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmayı tamamlayamayan Mbilla'nın maçta oynamasının zor göründüğü açıklanmıştı. Ancak tecrübeli futbolcudan gelen haberler Aytemiz Alanyaspor cephesini sevindirdi. Milliyet'te yer alan habere göre çekilen MR sonucu oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Kamerunlu golcünün görev verildiği takdirde Galatasaray maçında sahada olacağı belirtildi.

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