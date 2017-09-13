MEB'den "Fırat Kalkanı" bölgesine eğitim hamlesi

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı'nın yapıldığı merkezlerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden başlaması için bakanlık olarak yoğun faaliyet yürüttüklerini anlattı.
Bölgede geçen yıl yaklaşık 110 bin öğrencinin eğitim aldığını anımsatan Altunel, düzenlenen kampanyalarla bölgedeki okulların derslik, masa ve sıra gibi ihtiyaçlarının karşılandığını, kırtasiye malzemeleri ve ders kitaplarının temini için çaba harcadıklarını dile getirdi.
Benzer kampanyalarla okulların ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından yeni eğitim öğretim yılının 17 Eylül Pazar günü, 150 bine yakın öğrencinin katılımıyla başlayacağını ifade eden Altunel, eğitimlerin hazırlık yaptıkları 500'e yakın okulda süreceğini bildirdi.
5 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRETMENE SINAV YAPILDI
Bölgedeki öğrencilere eğitim vermek üzere açtıkları sınava Suriyeli 5 bin 686 kişinin girdiğini ifade eden Altunel, tüm branşlarda çoktan seçmeli yapılan sınav değerlendirme işlemlerinin sürdüğünü aktardı.
Sınavda başarılı olanların Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı ve DEAŞ'ten temizlenen merkezlerde öğretmen olarak görevlendireceklerini bildiren Altunel, alınan öğretmenlerin ilkokul birinci sınıftan lise son seviyeye kadar derslere gireceğini söyledi.
SURİYE'DE DE E-OKUL KURULUYOR
Altunel, "Fırat Kalkanı Harekatı" ile DEAŞ'ten temizlenen merkezlerde Türkiye'deki eğitim öğretim standartlarında bir eğitim öğretim ortamı oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye'deki e-okul sistemine benzer bir sistemi, Azez, Mare, Soran, Ahtarin, El Bab, Cerablus, Çobanbey, Kabbasin ve Biza gibi merkezlerde kuruyoruz. Yakında bu sistem hayata geçecek." dedi.
TÜRKÇE BİLEN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK
Suriyeli öğretmen adaylarına yaz döneminde 15 gün boyunca 9 eğitim merkezinde pedagojik formasyon eğitimi verdiklerini anlatan Altunel, şöyle devam etti:
"Alınacak öğretmenler, daha önce Suriye'de eğitimlerini tamamlayanlardan oluşacak. Türkiye'den bir öğretmen alımı yapmadık. Bu bölgede Suriyeli kardeşlerimiz, Türkçe de öğrenmek istiyorlar. Dolayısıyla her okula bir Türkçe öğretmeni verme çabası içindeyiz. Türkiye'de veya bölgede yaşayan Türkmenlerden Türkçe bilenler arasından öğretmen alımına çıkacağız yakında."
Altunel, bölgede yaşayanların çoğunun Türkmen kökenli olduğunu belirterek, "Hem Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimiz, hem de bölgedeki Suriyeli kardeşlerimiz, oluşturduğumuz ortamdan ziyadesiyle memnunlar. Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk halkına dua ediyorlar. Bizim de onların bu dualarını boşa çıkarmamak adına karınca kararınca kendilerine hizmet borcumuzu ifa etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Onu yerine getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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