Meb'den öğretmen adaylarına atama vaadinde bulunan kişilere ilişkin duyuru geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında adaylara yönelik bulunan dolandırıcılık girişimleri üzerine twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında:

"Son günlerde kendilerini Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak tanıtıp öğretmen adaylarına atama vaadinde bulunarak eğitim fakültelerinin arandığı, öğretmen adaylarına ilişkin kişisel bilgilerin talep edildiği, dosya masrafı adı altında ücret talep edilerek dolandırıcıklık girişiminde bulunulduğu ve adayların mağdur edildiği Bakanlığımıza inkital eden şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere öğretmen atamaları öncesinde Bakanlığımızca gerekli duyurular yapılarak kamuoyu ile paylaşılmaktaıdr. Ayrıca Bakanlığımız veya il milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından öğretmen olarak atanmak üzere başvuran adaylardan herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir.

Öğretmen adaylarımızın herhangi bir şekilde kendileriyle irtibata geçen şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna önemler duyurulur"

Milli Eğitim Bakanlığı