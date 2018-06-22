Müdür atamalarına ‘yazılı’ tekrar geldi

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) seçimlere 4 gün kala eğitim kurumlarına yönetici atamasıyla ilgili yönetmeliği değiştirdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre müdürler artık sadece sözlü değil, hem yazılı hem sözlü sınavla atanacak. Geçen nisan ayında MEB, Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ni değiştirdi. Bu değişikliğe göre müdür ve müdür başyardımcıları artık yazılı değil, yalnızca sözlü sınavla atanacaktı. Eğitim sendikalarının yönetmelikle ilgili açtığı davalarda geçen aylarda yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla ilgili yönetmelik değişikliğini ise MEB ancak dün yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre yönetici atamalarında yazılı sınav geri geldi ama sözlü sınav da duruyor. Ancak yönetmeliğe eklenen geçici madde ile sözlü sınavı yapılmış ve atama bekleyen yöneticilerin görevlendirmeleri yapılacak. Yönetmelikte müdür başyardımcılığı kadrosu da kaldırıldı. Yapılan değişikliğe göre ilk kez müdür ve müdür yardımcısı olacaklar için görevlendirmeye esas puan; yazılı sınavın yüzde 60’ı, sözlü sınavın yüzde 40’ı alınarak bulunacak. Sözlü sınava, yazılıda en yüksek puan alan 3 katı aday çağrılacak.

1 YIL SONRA GEÇERLİ

Eğitimci Alaaddin Dinçer yeni yönetmeliğe konan geçici maddeye dikkat çekerek, şöyle dedi: “Yazılı sınavın uygulanması bu şekilde bir yıl geciktiriliyor. Sözlü sınavın da yüzde 40 etkili olması, ‘Biz istediğimizi atarız’ anlamında. Üstelik yapılacak sözlü sınavda objektifliği sağlayacak hiçbir tedbir alınmamış. Ne sözlüyü yapacak komisyon üyelerinin yeterliliğine ne de sesli ve görüntülü kamera kaydına dair hiçbir düzenleme yönetmelikte yer almıyor.”