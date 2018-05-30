Bu sene 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapan Milli Eğitim Bakanlığı MEB hazırlamış olduğu ilanı kamuoyuna duyurdu ve 5 bin ücretli öğretmen alımı yapacağını da açıkladı.

Buna göre ücretli öğretmen atamasına başvuru yapacak olan adayların ilgili şartlara sahip olması gerekmekte olup hangi branş için kaç kişilik kadro ayrıldığı da açıklamıştır.

ARANAN ŞARTLAR NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından hazırlanmış olan 5 bin ücretli öğretmen atamasına ilişkin aranan şartları;

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığının 5 bin ücretli öğretmen ataması ilanı incelendiğinde adayların http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr linkleri aracılığı ile 8 Haziran - 13 Haziran 2018 tarihlerinde sınav merkezi tercih ederek müracaatlarını gerçekleştirmesi gerektiği görülmektedir.

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