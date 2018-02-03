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"BU VATANI GEZMEK LAZIM HER YERİNDE AYRI BİR CENNET, AYRI BİR GÜZELLİK VAR"

Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen öğretmen Merve Karaca Kars'ı çok beğendiklerini ve bir daha gelmek istediğini ifade ederek, "Doğu Ekspresi ile 25 saat süren bir yolculukla geldik. Çok memnun kaldık, çok güzeldi bir daha olsa yine yaparım.