Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Egemen Korkmaz ve santrfor Mehmet Batdal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ocak 2017’den bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Egemen Korkmaz’ın sözleşmesi sona ermiştir. Yaşadığı talihsiz sakatlıklara karşın hırsından ve mücadelesinden hiç vazgeçmeyen milli futbolcu, tecrübesiyle saha dışında da takımımıza önemli katkılarda bulundu. Egemen Korkmaz’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Milli futbolcu daha önce, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve İsviçre'nin FC Wil kulüplerinde forma giymişti.

Mehmet Batdal için yapılan açıklamada ise:

"2013 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Mehmet Batdal’ın sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüzün kurulma aşamasından bu yana aramızda olan, futbolculuğunun yanısıra karakteriyle de fark yaratan ve hem 1. Lig hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi mücadelelerinde takımımıza önemli katkılar veren başarılı futbolcuya Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hatıra plaketi verdi. Mehmet Batdal’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.