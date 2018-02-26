Medipol Başakşehir, Gençlerbriliği ile bu akşam Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışında kritik bir maç olan Başakşehir - Gençlerbirliği maçı öncesinde milyonlarca futbolsever maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçtaa başlayacağını araştırıyor. Peki Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak ve Öztürk'ün yardımcılığını Kerem Ersoy ile Uygar Bebek yapacak. Zorlu karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Gençlerbirliği evinde 1-0 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son 10 maçta Başakşehir 4, Gençlerbirliği 3 kere kazandı. 3 maç ise berabere sonuçlandı.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken kalesinde de 3 gol gördü.

Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Başakşehir ve Gençlerbirliği arasında Başakşehir'in evinde oynanan son 5 maçın 4'ünü Başakşehir kazandı.

İki takım arasındaki 19 maçta 9 kere Gençlerbirliği, 5 kere Başakşehir galip geldi. 5 maç ise berabere sonlandı.

Gençlerbirliği, ligde deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor.

Başakşehir'de ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 11 golle Emmanuel Adebayor bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Petar Skuletic bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

Gençlerbirliği, ligde geçen 22 haftada topladığı 25 puan ile 13. sırada yer alıyor.

Başakşehir, ligde geçen 22 haftada 46 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor. Başakşehir bu akşam galip geldiği takdirde liderlik koltuğunu Galatasaray'dan alacak.

CLİCHY VE CAİCARA CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.