Dünya, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününü izlerken, İngiliz kraliyet ailesinin düzenlediği görkemli düğünün maliyeti de ortaya çıktı.

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'nde dünya evine girerken Bridebook isimli düğün sitesine göre organizasyon için 42.8 milyon dolar harcandı.

800 davetlinin olduğu düğün öncesi Londra sokaklarında binlerce vatandaş da izlerken düğün bütçesinin büyük bölümü çiçekler, süslemeler, ikramlardan çok güvenlik önlemlerine harcandı.

Keskin nişancılar, gizli polisler, UAV sistemleri de dahil olmak üzere 40 milyon dolar güvenliğe ayrıldı. Bu bedel, yaklaşık 43 milyon dolarlık bütçenin yüzde 94'üne denk geliyor.

36 yaşındaki yeni düşesin düğünde İngiliz tasarımcı Ralph & Russo’ya sipariş ettiği gelinliğin değeri ise 135 bin dolar. Yiyecek, içecek, kostümler, çiçekler ve resepsiyon çadırının maliyeti de 2.7 milyon dolar oldu. Bu, Britanya'da ortalama bir düğün maliyetinin 73 katı.

GETİRİSİ 1.43 MİLYAR DOLAR

Kilise hizmeti, müzik, dekorasyon ve resepsiyondan olan çekirdek düğün masraflarını Kraliyet ödeyecek ancak düğünün en pahalı unsuru olan güvenlik harcamalarını devlet karşılıyor.

Öte yandan, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününün İngiliz ekonomisine katkısının yaklaşık 1.43 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu para düğün maliyetinin 33 katı.

Brand Finance araştırmasına göre aslan payını 400'er milyon dolar ile turizm ve tanıtım/PR alırken, yeme içme sektörüne 340 milyon dolar ve moda endüstrisine de 200 milyon dolar girdi olacak.