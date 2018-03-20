Türk sinema,tiyatro ve televizyon seyircisinin yakından tanıdığı Çetin Tekindor bu sefer sevenlerinin karşısına Türk tarihinin en çok konuşulan ve tartışılan sadrazamı olan Çandarlı Halil paşa olarak çıkacak.Usta sanatçının performansı şimdiden merak konusu olmaya başladı. Bizler de Çetin Tekindor hakkında en çok merak edilen bilgileri sizler için bir araya getirdik...
ÇETİN TEKİNDOR KİMDİR?
Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı ve içerde gibi dizilerle tanınan Ünlü Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Çetin Tekindor 16 Temmuz 1945 yılında Sivas ilimizde dünyaya gelmiştir.Çetin Tekindor'un boyu 170 cm olup, 77 kg civarındadır. Çetin Tekindor Zerrin Tekindor ile 1987'de evlendi.On ay sonra boşanıp tekrar evlendiler. Sonra tekrar boşandılar. 23 Eylül 1989 doğumlu Hira adında bir oğlu vardır.
Çetin Tekindor, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra 'IV. Murat' adlı oyun ile tiyatroya başladı. Tiyatro kariyeri dışında tanınması daha çok seslendirme çalışmalarıyla oldu. Pek çok filmde Robert Redford'u seslendirdi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde 'Sahne ve Diksiyon' dersleri verdi.
Televizyonda tanınması 1983'te Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğini yaptığı 'Küçük Ağa' dizisi ile oldu. Ardından 1987'de Başar Sabuncu ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı 'Kaçamak' adlı film ile sinema dünyasına girdi. 1988'de 'Dönemeç' ve 'Önce Canan' gibi dizilerde rol aldı.
Çetin Tekindor'un televizyon dünyasında tanınması 1999 yılında başrollerini Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un paylaştığı 'Yılan Hikayesi' adlı dizi ile oldu. Dizide Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi. Ardından 2000'de 'Tutku Çemberi', 2002'de 'Üzgünüm Leyla' ve 2003'de 'Çaylak' adlı dizilerde rol aldı. 2003 yılında 'Karşılaşma' adlı film ile tekrar sinemaya dönen Çetin Tekindor, bu film ile Ankara Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Yine aynı yıl televizyon dünyasında önemli bir yer edinen 'Bir İstanbul Masalı' adlı dizide Ömer Arhan rolüyle karşımıza çıktı. Bu dizide Ahu Türkpençe, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Altan Erkekli gibi oyuncularla birlikte yer aldı.
2004 yılında Ahmet Ümit'in aynı adlı polisiye romanının bir uyarlaması olan 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir' adlı televizyon dizisinde yer aldı. Yine 2004 yılında 'Anlat İstanbul'da ve 2005'te Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Babam ve Oğlum' adlı filmlerde rol aldı. Bu filmde canlandırdığı İzmirli Köy Ağası Hüseyin Efendi rolü ile 13. ÇASOD Ödülleri'nde ve 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' aldı.
2005'te 'Ödünç Hayat' ve 2006'da ise Çağan Irmak'ın yönettiği 'Kabuslar Evi-Hayal-i Cihan' adlı dizilerde, ardından da yine aynı yıl 'İlk Aşk' adlı sinema filminde rol aldı.
2012'de yayına başlayan ve 2015'te yayın hayatına son veren Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile Karadayı dizinde yer aldı.
2016 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı 'İçerde' adlı televizyon dizisinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yasemin Allen, Bestemsu Özdemir, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler, Selim Erdoğan başlıca rolleri paylaştı.
Oynadığı tüm filmler ile adından söz ettiren usta sanatçı 2017 yılında ise Ayla ve Babam filmleriyle yine seyirciye duygu dolu anlar yaşatmayı başarmıştı.
Çetin Tekindor Filmleri
Dedemin İnsanları (Çağan Irmak) - 2011 - Mehmet Bey
Av Mevsimi (Yavuz Turgul) - 2010 - Battal Çolakzade
Dersimiz: Atatürk (Hamdi Alkan) - 2010
Ulak (Çağan Irmak) - 2007 - Zekeriya
İlk Aşk (Nihat Durak) - 2006
Babam ve Oğlum (Çağan Irmak) - 2005
Anlat İstanbul (Ümit Ünal) - 2004
Karşılaşma (Ömer Kavur) - 2002
Dönemeç - 1988
Kaçamak - 1987
Yavrularım - 1984
Çetin Tekindor Dizileri
İçerde (Uluç Bayraktar) - 2016 - Celal Duman
Karadayı (Uluç Bayraktar & Cem Karcı) - 2012-2015 - Nazif Kara
Bir Çocuk Sevdim (Cevdet Mercan) - 2011 - Turan
Deli Saraylı (Aydın Bulut) - 2010 - Hüsrev Binbaşı
Asi (Cevdet Mercan) - 2007 - İhsan Kozcuoğlu
Anadolu Kaplan (Sibel Kocataş) - 2006 - Osman
Rüya Gibi (Ömür Atay) - 2006
Kabuslar Evi (Çağan Irmak) - 2006
Ödünç Hayat (Nihat Durak) - 2005
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Cevdet Mercan) - 2004 Nevzat
Çaylak (Nihat Durak) - 2003
Bir İstanbul Masalı (Ömür Atay) - 2003
Tutku Çemberi - 2000
Üzgünüm Leyla - 2000
Kerem - 1999
Yılan Hikayesi (Nihat Durak) - 1999
Son Türbedar - 1996
Türk Vakıf Medeniyeti - 1990
Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan - 1988
Önce Canan - 1988
Küçük Ağa (Yücel Çakmaklı) - 1983
Sırça Kümes - 1977
Çetin Tekindor kısa film
Örümcek (kısa film): Hira Tekindor - 2006
Çetin Tekindor ödülleri
10. Lions Tiyatro Ödülleri: 'Sürekli Mükemmeliyet' Özel Ödülü - 2010
3. İsmail Dümbüllü Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu - Ulak - 2009
38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu - Babam ve Oğlum - 2005
Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu - Babam ve Oğlum - 2005
15. Ankara Uluslararası Film Festivali: En İyi Erkek Oyuncu - Karşılaşma - 2003
9. Sadri Alışık Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Karşılaşma - 2003
Ankara Sanat Kurumu: En İyi Erkek Oyuncu - Mutlu Son -1999
Ankara Sanat Kurumu Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu - Kim Korkar Hain Kurttan - 1987
Kültür Bakanlığı Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu - Kim Korkar Hain Kurttan - 1987
Ankara Sanat Kurumu Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu - Genç Werther'in Acıları - 1978
Çetin Tekindor oynadığı bazı tiyatro oyunları
Rita'nın Şarkısı: Willy Russell - Adana Devlet Tiyatrosu - 2008
Müfettiş: Nikolay Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004
Kral Lear: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Kadınlar Devleti: Aristophanes - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2002
Lavanta Çiçekler: Marguerite Duras - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Mutlu Son: Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Göğe Açılan Pencere: David Hare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Maymun Davası: Jerome Lawrence - Robert E. Lee - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Kuvayi Milliye: Nazım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Yılın Kadını: Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
İkinci Bölüm: Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Fil Adam: Bernard Pomerance - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Cumhuriyet Kızı: Memet Baydur - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Kim Korkar Hain Kurttan: Edward Albee Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Fizikçiler: Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Düşüş: Nahid Sırrı Örik & Kemal Bekir - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Osmancık : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Kara Ağaçlar Altında: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Görüşme-Kutlama-Çağrı: Václav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Ben Kimim: Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Hürrem Sultan: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Özgürlüğün Bedeli: Emmanuel Robles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Güneşin Çocukları: Maksim Gorki - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Genç Werther'in Yeni Acıları: Ulrich Plenzdorf - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Sırça Kümes: Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Yelpaze: Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
İnsandan Kaçan: Molière & Jean Bastiste Poqulein - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Emin Diye Biri: Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Küçük Esma Sultan: Adnan Giz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Andora: Max Frisch - Ankara Devlet Tiyatrosu
Fatih: Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Beket: Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu- 1971
Romeo ve Juliet: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
4. Murat (oyun): Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Bir Bardak Su: Hidayet Sayın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
Hep Vatan İçin: İsa Coşkuner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
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