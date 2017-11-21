Mehmet Akif Üstündağ: "Herkes voleybolu örnek alsın"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, voleybol branşında da yabancı oyuncu kuralının geçmişte tartışıldığını, sonrasında ise sabit bir noktaya geldiğini vurguladı. Voleybolda uygulanan kuralın bir düzene oturduğunu ve ardından başarıların geldiğini anlatan Üstündağ, "Voleybol, kulüpler bazında uyguladığı oyuncu statüsüyle tartışmaları ortadan kaldırmıştır. Sahada yer alan 6 oyuncudan 3'ü yabancı olabiliyor. 14 kişilik kadroda ise 4 yabancı bulundurma hakları var. Biz bunun dengesini voleybol olarak sağladık. Geldiğimiz noktada uluslararası başarılardan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
Altyapıya verilen önemin değerli olduğunu belirten Üstündağ, "Havuzun genişletilmesi bu işin olmazsa olmazı. Milli takımlarda başarı sağlanamadığı için bunlar tartışılır durumda. Her federasyonun başkanı ve yönetim kurulu üyeleri mutlaka en iyisini belirleyecektir. Kesin olan şu ki milli takımlardaki dengeyi sağlamak gerekiyor. Herkes voleybolu örnek alsın." diye konuştu.
"TÜRK TAKIMLARI, HER YERDE FAVORİ KONUMUNDA BULUNUYOR"
Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun TVF Spor Lisesinin olduğunu hatırlatarak, oyuncu kapasitelerini her geçen gün artırmaya özen gösterdiklerini söyledi.
TVF Spor Lisesinin Türk voleyboluna katkılarına değinen Üstündağ, şöyle devam etti:
"O okulda Bingöl'den de Van'dan da Edirne'den de çocuklar var. Altyapıya verilmesi gereken önem herkesin malumu. Voleybol Federasyonunun başkanı olarak uyguladığımız sistemin doğru olduğuna inanıyorum. Ne zaman kulüpler 'Ben bu havuza hazırım.' derse, yabancı oyuncu statüsünü 2'ye de, 1'e de düşürürüz, benim için fark etmez. Kulüplerin de uluslararası alanda elde ettiği başarılara bakmak lazım. Takım sporlarında voleybol, Avrupa ve dünya şampiyonu. Dünya ve Avrupa üçüncüleri yine bizden. Türk takımları, her yerde favori konumunda bulunuyor."
Altyapılarda da uluslararası başarıların elde edildiğini anımsatan Üstündağ, şunları kaydetti:
"23 Yaş Altı Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu, bu küçümsenecek bir başarı değil. Kadrosuna baktığımızda 7 oyuncunun geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarında banko oynadığını görüyoruz. Demek ki oynama alanı sağlanmalı. Tesisler konusunda da en iyi noktalara doğru ilerliyoruz. Artık daha çok sporcu üretme, daha çok sporcu kazanma zamanı."
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