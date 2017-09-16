Mehmet Ali Erbil ile Esra Erdoğan aşk mı yaşıyor?

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Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberler asılsızdır, itibar etmeyin. Beni ve ailemi üzmüştür. Ben kendi halinde bir öğrenciyim. Bu konuyla ilgili gereken hukuki yaptırım en kısa sürede başlatacağım" ifadelerini kullandı.