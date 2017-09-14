Mehmet Demirkol, Porto - Beşiktaş maçını yorumladı

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"Cenk Tosun çok farklı bir konuma geldi. Güçlendi, gelişti. Geçen sene böyle değildi mesela. Artık birinci forvet benim diyor ve bunu her dakika gösteriyor. Negredo'nun önünde Cenk gibi birisi olmasa belki kendini gösterme fırsatı bulabilir. Cenk çok iyi durumda. Bu Negredo'nun başarısızlığı değil Cenk'in başarısı. Premier Lig'de bir takıma sorun bakalım Cenk'i mi isteyecekler, Negredo'yu mu?"