Gazete Habertürk yazarı Atilla Türker, yine çok konuşulacak bir gerçeği ortaya çıkardı. 2016-17 sezonunun devre arası transfer döneminde gündemi oldukça meşgul eden Mehmet Ekici ile ilgili ele geçen son belge, futbolumuzun kapalı kapılar ardındaki girift ilişkilerini gözler önüne serdi!
2016-17 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'nin transfer etmek istese de alamadığı Mehmet Ekici ile ilgili Beşiktaş ve Trabzon'un kapalı kapılar ardında imzaladığı 'çok gizli sözleşme' ortaya çıktı. Olcay Şahan’ı 200 bin Euro’ya Trabzonspor'a veren Beşiktaş, anlaşmaya “Mehmet Ekici, 1 Haziran 2017’den önce Beşiktaş dışında başka bir kulübe giderse Trabzonspor 1.5 milyon Euro ceza öder” maddesi koydurmuş...
Türk spor kamuoyu bu haberi konuşurken, Atilla Türker yaşananları anlattı:
"Olcay Şahan’ın sadece 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’ verilmesiyle zihinlerde zaten değişik soru işaretleri oluşmuştu. Çünkü Olcay’ın bonservisi en az 2 milyon Euro değerindeydi. Buna bir de Mertcan Çam skandalı eklenince işin rengi iyi kötü belli oldu. Her iki kulüp adına ortada gizli bir sözleşme imzalandığını o süreçte duymuştum. Bu doğrultuda kolları sıvadım. Ama haliyle devlet sırrı gibi gizli tutuluyordu. Nihayetinde 2 gün önce bu belge elime geçti. Şu kadarını söyleyeyim. Kulüplerimizin yönetim kurullarında son derece duyarlı insanlar da var.
Zaten bu duyarlı insanlar sayesinde gerçekler ortaya çıkıyor. İyi de oluyor. Şimdi ne gerek vardı, böyle gizli kapaklı bir sözleşme imzalanmasına! Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Fikret Orman bu durumu nasıl izah edecek! İzah edebilir mi! Muharrem Usta da bıraktı gitti, ama keşke bu konu ile ilgili 3-5 cümle söylese, söyleyebilse. Bu gizli kapaklı işten ne yazık ki herkes ve her kesim zarar gördü. Başta da Türk futbolu. Siz Beşiktaş Başkanı olarak kadronuza dahil edemediğiniz bir futbolcu için böyle sözleşmelere imza atarsanız eğer, elbette ki belli izahları da yapmanız gerekir. Yine siz Trabzonspor Başkanı olarak dolambaçlı yolları tercih ederseniz eğer, bunun da etik çerçevede düzgün bir izahı lazım.
Rakip takımın ve futbolcunun önünü kesmek adına yapılmış bir davranıştır bu. Gerçekler işte böyle er ya da geç ortaya çıkıyor. Bu olay yasal yollardan da takip edilmelidir. Herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Tabii ki Futbol Federasyonu da bir soruşturma başlatmalıdır. Olayın üstünün örtülmesi yarar değil zarar getirir. Bazı kişilerin bilmesi gerekir ki, amaca ulaşan her yol meşru değildir. Şunu da belirteyim. Ülkemizde futbol sadece saha içinde değil, saha dışında da oynanıyor. Tabii bu sözü belli kulüpler için değil, genel anlamda söylüyorum. Dilerim en kısa zamanda pırıl pırıl ve şeffaf bir futbol mecrasına kavuşuruz."
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