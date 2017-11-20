Mehmet Ekici'den sakatlık itirafı

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Mehmet Ekici tekrar takıma katıldıktan sonra dün ilk kez Demir Grup Sivasspor karşısında 2. yarıda oyuna girdi... Yıldız oyuncu, “6 aylık futbol oynayamamanın zorluklarını yaşıyorum. Daha dikkatli olmalıyım. Aynı iştahla çalışmaya devam edeceğim. Sakatlıklar beni geriye attı” diye konuştu

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER