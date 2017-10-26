Mehmet Özdilek sahaya indi

Atiker Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları- Yeşil-beyazlılarda, teknik direktör Mehmet Özdilek, takımıyla ilk çalışmasına çıktı.

Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü Osmanlıspor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını Özdilek yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, koşu ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların, top kapma ve taktik çalışmanın ardından çift kale maçla idmanı tamamladığı öğrenildi.

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