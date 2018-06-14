Psikolojik sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bir süre yaşamını sürdüren genç basketbolcu Mehmet Şanlı, geçen nisan ayında Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi için götürülmüştü. Burada tedavisi tamamlanan Şanlı, İzmir Seferihisar'daki Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi. TBF, genç sporcuya maaş bağlayıp özel sağlık sigortası da yaptırdı.



BASKETBOL ANTRENÖRÜ OLMASI İÇİN PLANLAMA YAPILIYOR

Basketbol spikeri İsmail Şenol, "Türkiye Basketbol Federasyonu konuyu ele aldı ve Mehmet ile ilgili bir planlama yaptı. Mehmet'in Bakırköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. İyi koşullarda bakım görmeye devam edilmesi ve rehabilitasyonu için, İzmir Seferihisar'daki Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi. TBF, Mehmet'e maaş bağlayıp özel sağlık sigortası da yaptırdı. Tedavi sürecinde basketbol antrenörü olarak kendini geliştirmesi için de ayrı bir planlama var" bilgisini paylaştı.