Meksika'da depremin bilançosu ağırlaşıyor: 273 ölü

Meksika Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, depremde 137'si başkent Meksiko'da olmak üzere 273 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 73 kişinin yaşamını yitirdiği Morelaos eyaletinin depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu kaydedildi.

Meksika'da 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.