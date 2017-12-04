Memur ve emeklilere ek zam geliyor! Memur ve emekliler ne kadar ek zam alacak?

Memur ve emeklileri toplu sözleşmedeki zamlarının üzerine enflasyon farkı da alıyor. Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammı alan memur ve emekli kesimi, Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşmesi durumunda aradaki fark kadar zam alacak.

Temmuz-Kasım dönemi arasındaki 5 ayda gerçekleşen enflasyona bakıldığında ise toplam enflasyonun kümülatif yüzde 4.97 olduğu görülüyor. Dolayısıyla memur ve emeklilerin, enflasyon Aralık'ta sıfır çıksa bile, normalde alacakları yüzde 4 zammın üzerine bir de yüzde 0.97 ek zam hakkı bulunuyor.

Net zam tutarı ise Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak.