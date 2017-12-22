Memura zam oranı ve emekliye zam oranı, milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla araştırılıyor. 2018 yılında memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde araştırmasını sürdürüyor. Peki memura zam ve emekliye zam ne kadar olacak? İşte detaylar.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM NE KADAR OLACAK? (2018)

Zam için 3 milyon memur ve 13 milyon emekli büyük heyecanla zammın uygulanmasını bekliyor. 2018 yılında memur maaşı ve emekli maaşının ne kadar olacağını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "memura zam ne kadar?" ve "emekliye zam ne kadar?" aramalarını yapıyor.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter, emekliye ve memura zam konusunda Habertürk TV'de yaptığı değerlendirmede yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu. Kuter, yaptığı açıklamada "Memur maaşına her dönem zam oluyor. 2017'de öngörülen zam oranı yüzde 3+4 olarak planlandı. Yılın ikinci yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon yüzde 4,94. Yani ikinci gördüğümüz +4'ün üzerinde yani 0,94'lük bir fark oluştu. Eğer Aralık ayında enflasyon hiç artmasa bile ki artacaktır; memurlar yüzde 1 oranında bir zam alacaktır.

Emekliye zam konusunda ise geçmiş 6 aylık TÜFE'ye bakılmaktadır. Yani 3 Ocak'ta bir önceki yılın ikinci 6 ayına bakılacak ve minimum yüzde 4,94'lük bir zam alacak emekliler hiç artmazsa. Ama şu anda kesin zam oranını söyleyemiyoruz, çünkü kesin zam oranı 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonu gelecek ve yılın tablosuna bakılacak. Dolayısıyla eğer böyle bir tablo olursa en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.857 TL'ye çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1.871 TL'den 1.964 TL'ye, en düşük SSK emekli maaşı 1.402 TL'den 1.472 TL'ye ve en düşük BAĞKUR emekli maaşı 1.256 TL'den 1.318 TL'ye çıkacak.

Memur müsteşar, genel müdür, profesör ve uzman doktor maaşlarına zam konusunda ise tablo şu şekilde; müsteşar memur maaşı 10.435 TL'den 10.956 TL'ye, memur genel müdür maaşı 9.153 TL'den 9.610 TL'ye, memur profesör maaşı 7.916 TL'den 8.311 TL'ye ve memur uzman doktor maaşı 5.605 TL'den 5.885 TL'ye çıkacak.

Polis memuru maaşı 4.000 TL'den 4.201 TL'ye, memur vaiz maaşı 3.846 TL'den 4.038 TL'ye, memur öğretmen maaşı 3.699 TL'den 3.883 TL'ye ve memur hemşire maaşı 3.592 TL'den 3.771 TL'ye yükselecek.

Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak." ifadelerini kullandı.

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