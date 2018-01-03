Meral Akşener: Abdullah Gül'le sıkı fıkıymışım, destekleyecekmişim...

Partisinin il binasının açılışını yapmak üzere Giresun'a gelen Akşener, CHP'li Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu makamında ziyaret etti.

İHA'nın akardığına göre, Akşener, daha sonra Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi. Taşeron işçi düzenlemesini yeterli bulmayan Akşener "Eğer taşeronlar konusunda bir düzenleme yapılacaksa kayıtsız, şartsız bütün taşeronlar bu düzenlemeden faydalansın hepsi bayram etsin. Dün sorular çalındı kendi adamlarını işe koyanlar, bugün taşeron işçilerin işine mi göz dikildi. Biz bütün taşeronların kadroya alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

2019 seçimleri öncesi çatı aday iddiaları ile ilgili de konuşan Akşener "Abdullah Gül ile bugünlerde çok sıkı fıkıymışım. Abdullah Gül aday olacakmış, ben onu destekleyecekmişim; öyle diyorlar. Ben çatı matı bilmem, pencere dahi olmam. Ben kendim tek başıma adayım" ifadelerini kullandı.

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