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Bakıcıdan da şikayetçi olan Kaplan, eşine 6 ay uzaklaştırma kararı aldırıp, aylık 10 bin lira nafaka talep etti. Ayrıca eşinin 10 yıldır yardımcısı olan 60 yaşındaki bakıcı tarafından şiddet gördüğünü boşanma davası dosyasına ekledi.