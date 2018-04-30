Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara bölgesinde yetiştirilen bu güzide bakliyat ile yapılan yemeklerin çeşitliliği oldukça fazladır. Mercimek köftesi de bu tariflerden biridir. Altın günlerinin vazgeçilmezidir. Hatta çocuklara mercimek yedirmenin en güzel yoludur. Ayrıca vejeteryanlar için de ideal bir köfte türüdür.

Mercimeğin en önemli faydalarından biri bağırsakları çalıştırarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırmasıdır. İşte size sunumu ile fark yaratacak, bildiğiniz tatda mercimek köftesi tarifi...

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeleri:

2 su bardağı kırmızı mercimek

4 su bardağı su

8 dal taze soğan

5 dal maydanoz

1 su bardağı ince bulgur

1 adet orta boy kuru soğan

6-7 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon ya da karabiber

Tuz

1 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Üzeri için:

Süslemek için 4-5 dal kıvırcık

1 limon

Nasıl yapılır?

Mercimeği yıkadıktan sonra dört su bardağı su ile haşlayalım. Pişen mercimekleri renginin değiştiğinden anlayacaksınız. Ocağı kapatın ve 1 su bardağı ince bulguru mercimeklerin içine atın, hafif karıştırıp dinlenmeye bırakın. İnce bulgur haşlama suyunu çekecektir. Bu arada malzemeleri doğramaya başlayın. Kuru soğanı yemeklik doğrayıp yağda öldürün. İçine salça ilave edin. Bir iki dakika salçayla pişirin. Maydanoz ve yeşil soğanı ince ince doğrayıp diğer malzemelerle birlikte mercimekle bulgura ilave edelim. Normal köfte yoğurur gibi yoğurun.

Mercimek bulgur karışımının soğuması gerekiyor. Yoksa iç malzemenin tadını bozabilir. Yoğurma işlemi bitimine yakın nar ekşinin de köfte harcına yedirin. Ardından avucunun içinde ortasında parmağınızla boşluk açarak şekil verin. Boş kalan kısma ince ince doğradığınız kıvırcıktan birer tutam ve üzerine de ince bir limon diliminin yarısını koyun. Klasik köfte görünümlü mercimek köftesi de yapabilirsiniz. Ama mercimek köftesini kıvırcıkla yemeyi seviyorsanız bu yöntemle daha pratik olacaktır. Tabi sunum açısından da lezzetli ve farklı bir görünüm elde edersiniz. Afiyet olsun...

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