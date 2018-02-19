Ünlü popçu, gişede beklentilerin çok altında kalan ‘Kardeşim Benim 2’nin İstanbul dışı galalarına katılmadığı için Burak Özçivit’le aralarının açık olduğu iddialarına, “Arkadaşlık gişe yüzünden bitecekse zaten hiç olmasın” diyerek nokta koydu.



Boz, röportaj esnasında yanına gelen ve karnının aç olduğunu söyleyen çocuğa sarılıp harçlık verdi.

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