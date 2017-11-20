Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı

TCMB bugün 3 ayrı vadede Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olurken, 3 ay ve 6 ay vadelerde ise tutar 100'er milyon dolar olarak ilan edildi.

TCMB, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar dolar olmasını planlıyor.