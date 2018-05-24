Merkez Bankası yükselen kura karşı 300 baz puan faiz artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yükselen dolar kuruna karşı harkete geçerek geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltti.
TCMB, yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere Para Politikası Kurulu'nun (PPK) olağanüstü toplandığını duyurdu.
Gerçekleşen toplantı sonucunda marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.
Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde borç verme faiz oranı yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e yükseltildi.
TCMB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.
"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
"Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
Para politikası, ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir.
Uygulanmasından sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır.
Türkiye'de merkez bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu TCMB Kanunu ile hükme bağlanmıştır.
Kaynak: TCMB
Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır.
PPK, Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur.
Hazine Müsteşarı veya onun belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.
Kaynak: TCMB
Bir sonraki PPK toplantısının 7 Haziran'da yapılması bekleniyordu.
Çarşamba günü Dolar/TL kuru 4,92'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Böylelikle Türk lirasının değer kaybı yılın başından beri yüzde 25'in üstüne çıktı.
Merkez Bankası, uzun zamandır analistler tarafında yükselen kura karşı harekete geçmemekle suçlanıyordu.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Türk Lirası gün içi kayıplarını geri verirken kurun 4.55 seviyesine kadar gerilediği görüldü. Fakat sonrasında tekrardan yükselerek 4,63 seviyesine geldi.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Twitter'dan para politikasının güvenilirliğini yeniden inşa etmek ve yatırımcının güvenini kazanmanın zamanının geldiğini söyledi.
Şimşek Twitter'da paylaştığı mesajda ayrıca şunları vurguladı:
"Hükümet cari açığı ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarına yardımcı olmak için mali disipline ve yapısal reformları hızlandırmaya bağlıdır.
Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri Lira'daki değer kaybını durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekenleri yapmaları konusunda tam desteğime sahiptir. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının hiçbiri aşılamaz değildir. Geçmişte bu sorunları çözdük, yeniden çözebiliriz."
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